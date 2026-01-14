Milano Fashion Week Uomo 2026: sfilate, debutti e grandi ritorni verso l’anno olimpico. Moda, sport e creatività al centro dell’inverno milanese.

Milano si prepara a confermarsi la capitale internazionale della moda maschile con la Fashion Week Uomo di gennaio 2026. Il suo calendario è fitto di sfilate, attesi debutti e grandi ritorni, ed accompagnerà la città verso un anno simbolo per il capoluogo lombardo, quello delle Olimpiadi invernali. Tra creatività, heritage e suggestioni sportive, la settimana della moda si annuncia come uno degli eventi più in vista dell’inverno milanese.

Milano Fashion Week Uomo 2026: il calendario di gennaio tra debutti e grandi ritorni, aspettando le Olimpiadi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 16 al 20 gennaio 2026 la Milano Fashion Week Uomo propone 76 appuntamenti complessivi tra sfilate fisiche, digitali, presentazioni ed eventi speciali.

A far parlare è soprattutto il ritorno di Ralph Lauren sulle passerelle milanesi dopo oltre vent’anni di assenza, affiancato dai debutti di nuovi nomi come Domenico Orefice e Victor Hart. Tornano protagonisti anche Zegna e DSQUARED2, mentre tra le assenze pesa quella di Versace. Il risultato è un mix equilibrato tra maison storiche e nuove visioni del menswear, pensato per raccontare le tendenze dell’autunno/inverno 2026-2027.

L’edizione 2026 guarda esplicitamente al clima olimpico che accompagnerà Milano nei prossimi mesi. La moda dialoga con lo sport, sia nei contenuti delle collezioni sia negli eventi collaterali, come quelli firmati da EA7 Emporio Armani, partner della nazionale italiana.

Performance, funzionalità e richiami atletici entrano nel linguaggio stilistico della settimana, rafforzando il legame tra design e movimento. In vista di Milano Cortina 2026, la Fashion Week Uomo diventa così non solo una vetrina di stile, ma anche un racconto anticipato dell’immaginario sportivo che segnerà la città.

