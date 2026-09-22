Milano si prepara alla Fashion Week SS27: dal 22 al 28 settembre, sfilate, debutti, mostre ed eventi invaderanno la città.

Milano torna a vestirsi di moda con una Fashion Week Primavera/Estate 2027 che promette numeri da record. Dal 22 al 28 settembre, la città ospiterà un calendario fittissimo di sfilate, debutti, presentazioni, mostre ed eventi speciali. Un’edizione che punta a trasformare ancora una volta il capoluogo lombardo nella Capitale internazionale dello stile, con tantissimi appuntamenti distribuiti tra passerelle, palazzi e luoghi simbolo della città.

Milano Fashion Week SS27: 61 sfilate e oltre 200 appuntamenti. Debutti, anniversari e mostre invadono Milano

Il programma della Milano Fashion Week SS27 conta 61 sfilate e più di 200 eventi, uno dei calendari più ricchi degli ultimi anni. Tra i momenti più attesi c’è l’arrivo per la prima volta a Milano di Vogue World, in programma nella Galleria Vittorio Emanuele II, mentre Prada aprirà simbolicamente la settimana delle grandi passerelle.

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Nei giorni successivi toccherà a Fendi, Jil Sander, Missoni, Etro, Max Mara, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli ed Emporio Armani. Grande attenzione anche per Gucci by Demna e per il debutto dei nuovi direttori creativi di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo. Sabato spazio a Ferragamo, Dolce&Gabbana e Bottega Veneta, mentre Giorgio Armani sarà tra i protagonisti della fase finale della settimana.

Non ci saranno soltanto i grandi nomi. Diversi brand entreranno per la prima volta nel calendario ufficiale delle Women’s Collection, mentre altri torneranno con nuove presentazioni. L’edizione celebrerà inoltre i 10 anni di The Attico, i 20 di Gianvito Rossi e i 40 di Hogan.

La moda incontrerà anche l’arte: a Palazzo Reale inaugurerà “Dalí e la Moda”, mentre 10 Corso Como ospiterà “Viktor&Rolf. Spectrum”. Spazio infine ai giovani con Milano Moda Graduate, Fashion Hub e “The Apartment”, tra talk, performance e progetti dedicati ai designer emergenti.

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