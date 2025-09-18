Dal 23 al 29 settembre Milano si trasforma in una passerella diffusa: street style, mostre e installazioni per vivere la Fashion Week anche senza invito.

Milano è pronta a prendersi ancora una volta, dal 23 al 29 settembre 2025, nella capitale mondiale della moda con la nuova Fashion Week. Sarà una settimana intera in cui la città si accenderà di flash, outfit audaci e passerelle improvvisate: non servirà sempre avere un badge esclusivo per respirarne l’atmosfera, perché il fascino della Primavera/Estate 2026 si diffonderà ovunque. Tra street style davanti agli show, vetrine trasformate in set fotografici, mostre e installazioni di design, ogni angolo diventerà un’occasione per vivere appieno il glamour della città. Anche perché la Milano Fashion Week non è fatta solo di sfilate riservate agli addetti ai lavori: è un evento che avvolge tutti e trasforma il quotidiano in un’esperienza fashion. Ma come viverla al meglio, anche senza invito?

