Milano festeggia Halloween il 31 ottobre con eventi per tutti: draghi, maschere, cacce ai mostri e tante attività anche gratis.

Milano si prepara a vivere un Halloween ricco di appuntamenti, tra costumi, draghi e cacce ai mostri. Sabato 31 ottobre, la città offrirà numerose occasioni per divertirsi in compagnia, con attività per bambini, famiglie e curiosi di ogni età. Non mancano neppure le proposte gratuite, feste e iniziative nei luoghi più amati della metropoli. Andiamo dunque alla scoperta di una guida per scegliere cosa fare nella notte più spaventosa dell’anno, senza perdersi gli appuntamenti in programma.

Milano tra Draghi, fantasmi e alieni: Halloween per le famiglie e gli eventi gratis in città

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Castello Sforzesco, il 31 ottobre e il 1° novembre, arriva “Mostri al Castello”: alle 10.30 caccia ai mostri per bambini di 4-5 anni e laboratorio per creare maschere; alle 14 e alle 16 “Mostri nella penombra” conduce tra draghi, aquile e leoni, prima di costruire un mostro difensore.

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Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, spazio ai misteri delle collezioni con “I segreti del Museo”, ai fantasmi da catturare in realtà virtuale e ai laboratori dedicati alle zucche. Per i più piccoli c’è l’atelier sensoriale “Il cielo nella stanza”.

A CityLife Shopping District, “Alienween” propone truccabimbi, astronavi da colorare e missioni spaziali. Il 31 ottobre, dalle 18 alle 22, i negozi aderenti ospitano una caccia ai dolcetti con indizi e messaggi segreti.

Per chi ama l’atmosfera autunnale, all’Oasi Ca’ Granda prosegue “Zuccaland”, tra labirinti, giochi e laboratori. Spazio al Villaggio delle Zucche, con attività creative e trattorini.

Chi preferisce un 31 ottobre culturale e a costo zero può scegliere “Alight”, mostra fotografica di Giovanni Chiaramonte alla Galleria Viasaterna, oppure “Seveso 2076” all’Università Cattolica. Tra le alternative, la mostra dedicata a Jorrit Tornquist in via Santa Croce e gli scatti di Martin Parr a Milano Certosa.

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