Il weekend 6-8 dicembre, con in mezzo Sant’Ambrogio, offre tre giorni ideali per scoprire Milano tra tradizioni, eventi simbolo e visite gratuite.

Il lungo weekend dal 6 all’8 dicembre arriva quest’anno in forma ancora più speciale: il ponte dell’Immacolata è infatti intervallato dal 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano: tre giorni perfetti per scoprire il capoluogo lombardo tra tradizioni, appuntamenti simbolo, eventi culturali e visite gratuite, senza svelare altro oltre a ciò che il titolo lascia intuire.

Gli eventi del weekend dal 6 all’8 dicembre a Milano si aprono con l’accensione dell’albero in Piazza Duomo

Il 6 dicembre alle 17:00 è in programma l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Duomo, uno dei momenti più attesi dell’inizio delle feste. L’evento richiama ogni anno migliaia di persone e anticipa la tradizione del 7 dicembre. In Galleria Vittorio Emanuele II torna inoltre un albero scenografico firmato Dior Parfums, pronto a illuminare il cuore della città.

Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Dal 5 all’8 dicembre, intorno al Castello Sforzesco si svolge la storica Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, simbolo di Sant’Ambrogio. Si può passeggiare tra profumi di castagne, decorazioni artigianali, oggetti unici, miele e dolci tipici: un mercatino amatissimo dai milanesi che mantiene intatto il suo fascino autentico.

Visita gratuita al Castello Sforzesco e al Cenacolo Vinciano

Domenica 7 dicembre, prima domenica del mese, molti musei sono gratuiti: tra questi il Castello Sforzesco e il Museo del Novecento. Anche il Cenacolo Vinciano è aperto eccezionalmente dalle 8.15 alle 19, con prenotazione obbligatoria. Un’occasione imperdibile per ammirare alcuni dei capolavori simbolo della città.

Prima della Scala

Il 7 dicembre Milano si ferma per la celebre Prima della Scala, appuntamento cardine del calendario culturale cittadino. Anche rimanendo fuori dal teatro, sarà possibile vivere l’atmosfera magica che avvolge Piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II. Quest’anno l’opera inaugurale è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič.

Fabri Fibra al Fabrique

Il 6 dicembre il Fabrique ospita Fabri Fibra con una tappa del suo Superclub Tour 2025. Una serata carica di energia ed entusiasmo, perfetta per chi vuole vivere un weekend urbano, musicale e movimentato, tra grandi hit e un live ad alto volume.

Photo Credits: Shutterstock