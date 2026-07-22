Milano attende una spettacolare eclissi di Sole: ecco quando vederla, dove posizionarsi e quali precauzioni adottare.

Milano si prepara a vivere uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno: una spettacolare eclissi di Sole che trasformerà il cielo sopra la città. Per assistere al meglio al fenomeno, però, non sarà solo fondamentale attendere l’orario giusto, ma anche scegliere una posizione favorevole e adottare tutte le precauzioni necessarie per osservare ogni fase in completa sicurezza durante la serata.

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Eclissi di sole 2026: quando e dove vederla a Milano

L’appuntamento con l’eclissi di Sole del 2026 è per mercoledì 12 agosto. A Milano l’eclissi parziale inizierà alle 19.27, raggiungerà il massimo alle 20.20 e terminerà intorno alle 20.35. Nel momento culminante è previsto un oscuramento del 92,32%, particolarmente intenso per gli osservatori e vicino al tramonto.

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L’eclissi, dunque, da noi sarà parziale mentre apparirà totale su una fascia che attraverserà Artico, Groenlandia, Islanda, Atlantico, Spagna settentrionale ed estremo nord-est del Portogallo. Nel resto del Nord Italia il fenomeno avrà orari simili a quelli di Milano, mentre a Roma il massimo arriverà circa alle 20.11, sebbene con oscuramento inferiore al 60%.

Poiché il Sole sarà molto basso, dai livelli stradali e dai piani inferiori la visuale potrebbe essere ostacolata. Servirà quindi recarsi presso un punto elevato e rivolto verso occidente. Tra le soluzioni indicate spicca Monte Stella, dove è stato proposto un raduno collettivo nell’ambito dell’iniziativa “Eclissi dalle Città”. Sono adatti anche i terrazzi e i piani alti dei grattacieli con vista libera sul tramonto.

Ad ogni modo, è bene ricordarsi che durante le eclissi non bisogna mai osservare il Sole direttamente: occorrono occhiali certificati ISO 12312-2. Normali occhiali da sole, vetri affumicati e strumenti ottici privi di filtri specifici come le pellicole fotografiche non garantiscono una protezione adeguata e possono causare gravi danni alla vista.

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