Dal Quadrilatero della Moda a Porta Nuova: scopri dove si trovano i rifugi dorati preferiti dai super ricchi a Milano.

Milano è una città straordinaria e no, non è solo la capitale della moda e del design, ma anche il punto di riferimento dei super ricchi italiani: nel capoluogo lombardo, tra grattacieli e palazzi storici, i titolari dei grandi patrimoni scelgono sempre più spesso di stabilire i loro rifugi urbani, in luoghi esclusivi dove lusso, privacy e prestigio si fondono. Dal centro storico alle zone residenziali più tranquille, la città è la cornice ideale per miliardari e imprenditori che vogliono abitare vicino agli affari ma senza rinunciare a eleganza e riservatezza. Ma dove vivono i super ricchi di Milano?

LEGGI ANCHE:– Milano, il paradiso dei super-ricchi: perché sempre più milionari scelgono la città tra business e vantaggi fiscali

I miliardari e le loro residenze segrete nel cuore di Milano

Al primo posto tra i “paperoni” italiani c’è Giovanni Ferrero, ad dell’omonima azienda e re del cioccolato con un patrimonio stimato di 49,1 miliardi di dollari. La sua residenza si trova in un luogo dove sicurezza e discrezione sono garantite, lontano dai riflettori ma a due passi dai centri decisionali. Subito dopo c’è Andrea Pignataro, fondatore di Ion e secondo miliardario d’Italia con un patrimonio stimato in 23,9 miliardi, che predilige le zone centrali, tra palazzi storici e vie eleganti, perfette per coltivare rapporti sociali e affari. A completare il podio milanese c’è Paolo Rocca, alla guida del gruppo Techint, che ha a sua volta scelto la città come base per combinare lavoro e vita privata in aree di grande prestigio.

I quartieri dove vivono i super ricchi a Milano: tra discrezione e lusso senza ostentazione

Se Porta Nuova con i suoi grattacieli rappresenta la Milano più moderna, molti miliardari continuano a preferire quartieri storici come il Quadrilatero della Moda, Brera e Magenta, dove eleganza e charme incontrano riservatezza.

Qui la vita si snoda tra boutique di lusso, ristoranti stellati e ville nascoste dietro facciate storiche. Altri scelgono aree residenziali più tranquille, lontane dal clamore, ma comunque centrali e con tutti i servizi di altissimo livello. È in questi quartieri che si concentra il vero cuore della Milano dei super ricchi, dato che discrezione, comfort e possibilità di vivere immersi in un network d’élite sono sempre a disposizione a seconda delle loro necessità.

Photo Credits: Shutterstock