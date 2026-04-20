Alla Milano Design Week si accende la fantasia con “Home Fairy Home”, la mostra inaugurata nello spazio IsolaSET che reinterpreta il mondo della casa in chiave pop e contemporanea, ispirandosi all’immaginario iconico di Winx Club.

L’esposizione, aperta al pubblico fino all’8 maggio, è un progetto di Rainbow realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, il Politecnico di Milano – Scuola del Design e Poliarte di Ancona. Un’iniziativa che unisce creatività, formazione e cultura pop, trasformando la casa in un universo narrativo fatto di oggetti, colori ed emozioni.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta giovedì 16 aprile con la partecipazione di istituzioni, curatori e protagonisti del progetto. Dopo l’intervento di Lorena Vaccari, VP Global Marketing Rainbow, il fondatore di Rainbow Iginio Straffi ha raccontato la visione alla base della mostra, sottolineando come il mondo Winx Club sia da sempre un invito a valorizzare l’unicità e a portare la fantasia nella vita quotidiana.

Il percorso espositivo, curato da Dario Gulli, guida i visitatori tra oltre 100 opere tra prototipi, installazioni e progetti di design. Le creazioni nascono dal lavoro di studenti e designer che hanno reinterpretato i personaggi della serie animata trasformandoli in concept legati agli ambienti della casa: dal living alla cucina, dalla zona notte al bagno, fino agli spazi dedicati allo studio e al relax.

“Home Fairy Home non è solo una mostra di oggetti, ma un racconto di persone e identità”, ha spiegato Straffi, mentre il curatore Gulli ha evidenziato come il pop design diventi uno strumento progettuale capace di trasformare il quotidiano in qualcosa di più espressivo e immaginifico.

Anche il mondo accademico e le istituzioni hanno sottolineato il valore del progetto come ponte tra formazione e creatività. Gli studenti coinvolti del Politecnico di Milano e di Poliarte Ancona hanno lavorato in team multidisciplinari sviluppando prototipi reali e confrontandosi con materiali e processi produttivi.

La mostra si completa con un’installazione esterna nello spazio IsolaSET: un’area immersiva con un’altalena centrale e sei panchine dedicate alle Winx, pensata come luogo di interazione e scatto fotografico, che amplia l’esperienza tra design e immaginazione.

“Home Fairy Home” si conferma così uno degli appuntamenti più originali della Milano Design Week: un incontro tra cultura pop, formazione e progetto, dove la fantasia diventa parte concreta degli spazi in cui viviamo.