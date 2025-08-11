Ferragosto 2025 a Milano: tra eventi serali, musei senza folla, spazi verdi e cinema all’aperto, la città si riscopre più fresca e vivibile.

Restare a Milano a Ferragosto può trasformarsi in un’occasione speciale per riscoprire la città sotto una luce diversa. Con le strade meno affollate e un’atmosfera più rilassata, è possibile godersi luoghi e attività spesso trascurati nella routine quotidiana. Dalle serate di cinema all’aperto ai concerti sotto le stelle, passando per musei e mostre accessibili senza la pressione delle lunghe code, la metropoli offre esperienze uniche anche in un giorno così particolare. I parchi diventano spazi ideali per picnic ombreggiati, mentre l’Idroscalo è pronto a regalare una parentesi di freschezza a pochi minuti dal centro. Un Ferragosto 2025 urbano, tra cultura e momenti all’insegna della convivialità. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da fare nel nostro nuovo video!

