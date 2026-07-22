Milano è la città italiana più apprezzata dagli universitari: prestigio e opportunità nonostante l’alto costo della vita.

La città di Milano conferma ancora una volta la propria capacità di distinguersi anche nel contesto internazionale: il capoluogo lombardo è la città italiana più apprezzata dagli studenti universitari, grazie a un insieme di fattori che ne rafforzano il prestigio e l’attrattività. Un risultato straordinario che premia la vocazione globale del centro meneghino, pur lasciando aperte alcune questioni importanti, da non sottovalutare di certo per chi sceglie di studiare e vivere in città.

LEGGI ANCHE: Milano celebra i 30 anni della ricostruzione del PAC: in mostra il progetto di Ignazio Gardella

Milano prima in Italia nella classifica mondiale: è la città migliore per gli universitari

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella classifica internazionale QS Best Student Cities 2027, che prende in considerazione 150 città, Milano sale al 39esimo posto mondiale e conquista la prima posizione tra le italiane, davanti a Roma, 47esima, e Torino, 66esima.

LEGGI ANCHE:– Questo è il libro più richiesto nelle biblioteche di Milano: i numeri sono impressionanti

A spingerla verso l’alto sono soprattutto il prestigio degli atenei milanesi e le prospettive professionali per gli studenti che si formano a Milano. Che infatti è 20esima al mondo per attività dei datori di lavoro e 27esima per qualità delle università. Migliora anche nell’attrattività, raggiungendo il 38esimo posto (e rispetto alla precedente edizione guadagna cinque posizioni, mostrando una crescita netta).

Per molti giovani, quindi, Milano rappresenta un collegamento diretto tra università e mercato del lavoro. Anche se qualche elemento negativo c’è. Il principale limite della città resta il costo della vita. La città è soltanto 99esima su 150 per accessibilità economica e si colloca nella metà inferiore della graduatoria relativa alla voce degli studenti. Affitti, trasporti e spese quotidiane riducono di certo i vantaggi offerti, rendendo l’esperienza universitaria meno accessibile rispetto ad altre destinazioni. Una criticità che accompagna, senza cancellarlo, il suo attuale primato nazionale e con la quale prima o poi bisognerà fare davvero i conti.

Photo Credits: Shutterstock