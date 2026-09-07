Nel 2026 Milano si conferma la città più cara d’Italia. Il confronto è impietoso soprattutto se lo si fa con Napoli. Quanto costa in più?

Nel 2026 Milano si conferma la città più cara d’Italia e, se messa a confronto con Napoli, fa vedere due realtà molto diverse quando arriva il momento di mettere mano al portafoglio. Fare la spesa, acquistare beni di uso quotidiano o pagare alcuni servizi può infatti avere un peso decisamente differente sul bilancio familiare a seconda della città. Ma quanto cambia davvero il conto tra i due capoluoghi?

Milano è la città più cara d’Italia anche nel 2026: il confronto con Napoli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A fotografare la situazione è l’indagine annuale del Codacons, elaborata sui dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit aggiornati a giugno 2026. Il paniere analizzato comprende 33 voci, tra 20 prodotti alimentari e 13 servizi, dai bar ai parrucchieri, passando per pizzerie, cinema, veterinari e dentisti.

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A Milano il costo complessivo sfiora quota 693 euro, mentre a Napoli si ferma a circa 402 euro: il capoluogo campano risulta così il più economico tra quelli monitorati, con una spesa inferiore del 42% rispetto a Milano. Alle spalle del capoluogo lombardo figurano altre città settentrionali, come Bolzano, Aosta e Bologna.

La distanza emerge anche guardando soltanto agli alimentari. Per acquistare frutta, verdura, carne, pesce e gli altri prodotti considerati dall’indagine si superano di poco i 200 euro a Milano, mentre a Napoli bastano circa 140 euro.

Ancora più marcato il divario nei servizi: circa 491 euro a Milano contro 262 euro a Napoli. Anche alcune singole spese mostrano differenze notevoli: una vaccinazione dal veterinario, per esempio, costa mediamente 63 euro a Milano e 29,50 euro a Napoli. Differenze anche notevoli, davvero, che però mostrano ancora una volta il divario che esiste tra le diverse città del nostro Paese.

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