A pochi minuti da Milano torna il campo di tulipani: colori, profumi e ingresso gratis nei primi giorni per un’esperienza immersiva.

A pochi minuti da Milano torna uno degli appuntamenti primaverili più attesi: un campo coloratissimo con centinaia di migliaia di tulipani pronto ad accogliere visitatori e curiosi. L’apertura è dettata dall’inizio della stagione dei fiori e offre un’esperienza immersiva tra profumi e colori. Nei primi giorni, inoltre, è possibile anche entrare gratuitamente.

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Un mare di colori nel campo di tulipani a due passi da Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 17 marzo al 10 aprile riapre ad Arese il campo “Tulipani Italiani”, un grande “you-pick field” ideato dal floricoltore olandese Edwin Koeman. Nel campo, i visitatori possono passeggiare tra oltre 600mila tulipani distribuiti su circa due ettari, scegliendo e raccogliendo direttamente i fiori.

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Tra l’altro, per il 2026 sono state introdotte anche alcune nuove varietà e combinazioni cromatiche e, oltre ai tulipani, sono stati aggiunti anche iris e narcisi che arricchiscono ulteriormente il paesaggio e le varietà di colori ammirabili.

Il campo è facilmente raggiungibile sia in bicicletta – attraverso la pista ciclabile della Valera – sia con i mezzi pubblici: dalla metropolitana M1 fino a Rho Fiera e poi con l’autolinea 561. Per chi arriva in auto sono disponibili parcheggi gratuiti nelle vicinanze.

L’apertura ufficiale è prevista dal 17 marzo ma, fino al 20 marzo, l’ingresso sarà gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di vivere l’esperienza senza costi nei primi giorni.

Un appuntamento da non perdere assolutamente per tutti coloro che vogliono un pezzetto di magia olandese senza muoversi troppo da Milano, immergendosi completamente in un mondo fatto di colori e sensazioni uniche. Magiche come i tulipani che fioriscono ogni primavera.

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