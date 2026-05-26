Milano dà il benvenuto all’estate ai Bagni Misteriosi: piscine riaperte dal 1° giugno e weekend di festa all’aperto.

Milano si prepara ad aprire la stagione estiva con il ritorno dei Bagni Misteriosi, tra le piscine che riapriranno dal 1° giugno e un weekend di festa pensato per salutare l’arrivo dell’estate. Saranno due giorni tra acqua, socialità e atmosfera all’aperto, in uno degli spazi più suggestivi della città, pronti a trasformarsi in un piccolo rito collettivo di inizio stagione.

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Milano: le piscine dei Bagni Misteriosi riaprono dal 1° giugno (con un weekend di festa)

Da lunedì 1° giugno a domenica 30 agosto tornano operative le piscine dei Bagni Misteriosi, il complesso balneare di via Carlo Botta legato al Teatro Franco Parenti. Per accompagnare la riapertura, sabato 30 e domenica 31 maggio è prevista una festa speciale dedicata al florovivaismo e all’artigianato d’eccellenza, con 52 stand tra fiori, piante, oggetti e creazioni artigianali.

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Il weekend sarà anche un’occasione per vivere gli spazi dei Bagni Misteriosi in una veste più ampia: non solo piscina, ma luogo urbano di incontro, cultura e intrattenimento. In entrambe le giornate sono previste performance, momenti poetici e degustazioni gratuite, con gelati offerti da Sammontana e yogurt con frutta offerti da Cortilia.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato alle 19 il Teatro Franco Parenti dedicherà a Ornella Vanoni un acero rosso nel giardino dei Bagni Misteriosi. A seguire, letture di Rosita Celentano e Andrée Ruth Shammah dal libro Piccole storie di Ornella V., con l’esibizione del soprano Carmen Giannattasio e le coreografie acquatiche delle Sincronette Water Ballet.

Domenica alle 21 spazio al Rito di primavera, con l’étoile Luciana Savignano e 70 danzatori di DanceHaus. L’estate proseguirà poi dal 17 giugno al 22 luglio con una rassegna indie ogni mercoledì, tra set intimi a bordo piscina e nuovi nomi della scena emergente.

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