Il Natale 2026 arriva in anticipo a Milano: ecco quando si accenderanno le luci del grande albero di 26 metri allestito in piazza Duomo.

Il Natale 2026 comincerà prima del solito a Milano, dove fervono i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi delle feste: l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo. Quest’anno, a dominare il cuore del capoluogo lombardo, sarà un albero alto ben 26 metri, destinato a illuminare uno degli angoli più suggestivi della città. Ma qual è la data di accensione delle sue luci?

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Natale 2026, quando si accenderà l’albero in piazza Duomo a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La data da segnare in agenda è venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 17. La cerimonia di accensione del grande albero di Natale anticiperà dunque di due giorni quella dello scorso anno, l’Albero dei Giochi dedicato alle Olimpiadi invernali venne acceso il 6 dicembre.

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Il grande Albero del Dono sarà quest’anno un abete naturale proveniente da Levico Terme, in provincia di Trento. Trasportato nottetempo nel centro di Milano, svetta già davanti alla cattedrale, in attesa di essere impreziosito con le tradizionali decorazioni natalizie.

L’allestimento di piazza Duomo rientra nell’ambito del progetto comunale “Natale degli Alberi 2026”, a cura dell’agenzia Max Up per conto dell’azienda farmaceutica Eli Lilly Italia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche nella vicina Galleria Vittorio Emanuele II è in programma un allestimento particolare, firmato da QC Spa of Wonders. Sarà un’installazione multisensoriale e interattiva, accompagnata dalla musica e pensata per celebrare il valore delle relazioni e della condivisione durante le festività natalizie.

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