L’albero di Natale in Duomo a Milano per questo 2025 è già stato montato, ma quando verrà acceso? Scopri la data.

Il Natale di Milano ha iniziato a prendere già forma in questi giorni: in piazza Duomo, infatti, l’albero è stato già posizionato sotto lo sguardo della Madonnina, anticipando così l’atmosfera delle feste. Ma per vedere il grande abete illuminarsi in quello che è il cuore della città bisognerà aspettare ancora. Anche perché la tradizione milanese ha una data precisa per dare ufficialmente il via alle celebrazioni.

L’arrivo notturno del grande abete in piazza Duomo: ecco la data in cui verrà acceso l’albero di Natale di Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’enorme albero di Natale è arrivato nel cuore di Milano nella notte tra il 17 e il 18 novembre, quando è stato trasportato e collocato in piazza Duomo con un’operazione notturna che ha coinvolto operai e mezzi speciali.

L’abete è stato posizionato davanti al monumento a Vittorio Emanuele II, seguendo una tradizione che, anno dopo anno, ha ormai la piena attenzione dei milanesi e di tutti coloro che vivono la città.

L’albero, però, non sarà ancora illuminato. Per l’accensione bisognerà infatti attendere il 6 dicembre, giorno della vigilia di Sant’Ambrogio, patrono della città, che si festeggia il 7: è questa la data che Milano ha scelto da anni come momento simbolico per inaugurare le festività.

In un anno nel quale le feste natalizie si preannunciano come l’antipasto del grande evento internazionale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in tanti si immaginano che l’albero di Natale posso rappresentare un omaggio allo spirito dei giochi. Come sarà davvero? Per scoprirlo, in realtà, non manca poi così tanto!

Photo Credits: Shutterstock