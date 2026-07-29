Milano è uno splendore anche ad agosto, anzi di più: senza folla in giro, i posti da visitare sono più facili da vedere (e più belli).

Milano ad agosto cambia ritmo, si svuota e diventa improvvisamente più lenta. Ma è quello il momento ideale per entrare in musei, case d’artista e palazzi storici senza le code dei mesi più affollati. Grazie al progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano, alcuni luoghi della città e dell’area metropolitana continuano ad accogliere il pubblico anche nel cuore dell’estate, trasformando le ferie in un’occasione di scoperta. Tra arte, natura e memoria.

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Milano, ad agosto visita la Casa Museo Boschi Di Stefano

Un appartamento-museo nel cuore di Porta Venezia custodisce una preziosa collezione di arte italiana del Novecento: la Casa Museo Boschi di Stefano. I volontari Touring accolgono i visitatori dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.30. Unica pausa estiva: la chiusura dall’11 al 16 agosto.

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Museo Civico di Storia Naturale

Tra gli alberi dei Giardini Indro Montanelli si può viaggiare tra minerali, dinosauri, animali e ambienti naturali. Il Museo Civico di Storia Naturale resta aperto quasi tutto il mese: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17.30, nel weekend dalle 10 alle 13.30, esclusi 11, 15 e 16 agosto.

Acquario Civico di Milano

Nato per l’Esposizione Universale del Sempione del 1906, l’Acquario Civico è una piccola meraviglia liberty a due passi da Parco Sempione. Osserva gli stessi giorni di apertura e le medesime chiusure del Museo di Storia Naturale.

Palazzo Arese Borromeo

A Cesano Maderno, fuori dal centro ma ancora nell’area milanese, Palazzo Arese Borromeo è in grado di sorprendere tutti con sale affrescate, logge, giardini e il Salone dei Fasti. Ad agosto i volontari accolgono il pubblico ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.