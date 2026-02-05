Milano vive oggi, giovedì 5 febbraio, una delle giornate più simboliche in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Fiamma Olimpica, accesa il 26 novembre scorso a Olimpia, in Grecia, fa il suo ingresso ufficiale nel capoluogo lombardo per la 60ª tappa del suo lungo viaggio, destinato a concludersi domani allo stadio di San Siro durante la cerimonia di apertura.

La torcia partirà questa mattina dall’hinterland nord e, attraversando l’area metropolitana e il cuore della città, arriverà in serata alle 19:30 in piazza Duomo, dove è previsto il celebration venue finale della giornata.

Dall’hinterland a Milano: il percorso del mattino

La giornata prende il via poco dopo le 8:30 con le ultime tappe fuori dai confini cittadini.

Sesto San Giovanni (8:42 – 9:45)

La partenza è prevista da viale Casiraghi. Il percorso attraversa le principali vie cittadine fino all’arrivo in via Grandi.

Cologno Monzese, Vimodrone e Segrate (10:28 – 11:28)

La Fiamma attraversa Cologno Monzese, entra a Vimodrone e poi a Segrate, alternando tratti a piedi e su veicolo, prima di dirigersi verso Pioltello.

Pioltello (11:40 – 12:18)

Il percorso cittadino si snoda tra la Padana Superiore e le vie centrali del comune.

San Donato Milanese (12:43 – 13:13)

Ultima tappa dell’hinterland, con arrivo alla sede Eni, simbolo del legame tra Olimpiadi, territorio e grandi realtà industriali.

L’ingresso ufficiale a Milano

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14:31, la Fiamma entra ufficialmente in città partendo dal Villaggio Olimpico in via Lorenzini, attraversando inizialmente la zona sud e poi dirigendosi verso l’ovest e il centro.

Le tappe urbane

Via Lorenzini – Bolivar (14:31 – 15:37)

Il percorso attraversa via Ripamonti, il Parco Ravizza, viale Tibaldi e viale Cassala fino a piazzale Simone Bolivar.

Bolivar – Piazza Wagner (15:37 – 15:56)

Passaggio lungo via Foppa, via Washington e piazza Piemonte.

Wagner – Tre Torri (15:56 – 16:45)

La torcia attraversa il quartiere di CityLife, simbolo della Milano contemporanea.

Tre Torri – Conciliazione (17:15 – 17:37)

Dopo una breve pausa, la staffetta riparte in direzione dell’area monumentale.

Conciliazione – Colonne di San Lorenzo (17:37 – 18:00)

Il percorso tocca corso Magenta, Sant’Ambrogio e le Colonne, uno dei luoghi più suggestivi della città.

Sforza – Policlinico (18:00 – 18:27)

Attraversamento dell’area storica e universitaria.

Policlinico – Porta Venezia (18:27 – 18:56)

La Fiamma passa davanti all’ospedale e risale verso est.

Porta Venezia – San Babila (18:56 – 19:12)

Attraverso corso Venezia e il Quadrilatero della moda.

San Babila – Piazza Duomo (19:12 – 19:30)

L’ultimo tratto percorre corso Vittorio Emanuele, piazza della Scala e la Galleria, fino all’arrivo finale: la luce della Torcia che si riflette sulla facciata del Duomo, simbolo di una Milano che unisce tradizione e futuro.

Viabilità e sicurezza

Il passaggio della Fiamma comporta interruzioni temporanee della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi pubblici lungo il percorso. Le limitazioni rientrano nel piano di sicurezza predisposto dalla Prefettura di Milano, anche in considerazione dei numerosi movimenti di delegazioni straniere presenti in città in questi giorni.

I tedofori: sport, istituzioni e spettacolo

Tra i tedofori annunciati figurano grandi nomi dello sport e della società civile: Antonio Rossi, che domani trasporterà la torcia in canoa in Darsena, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, l’astronauta Luca Parmitano, oltre a Cristian Chivu, Mario Furlan, Roberta Branchini e l’influencer Gianluca Torre.

Presente anche Intesa Sanpaolo, Premium Partner dei Giochi, che oggi porta in strada quattro top manager del gruppo e domani vedrà protagonisti Stefano Lucchini e Roberto Bolle, quest’ultimo atteso anche per la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Verso l’ultimo atto

Domani, venerdì 6 febbraio, la Fiamma partirà nuovamente da Milano e attraverserà gran parte della città fino alla Darsena, dove alle 14:43 è previsto l’arrivo e il suggestivo tratto sui Navigli in canoa. In serata, allo stadio di San Siro, la torcia accenderà il braciere durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Resta infine il mistero sugli ultimi tedofori che accenderanno i due grandi bracieri all’Arco della Pace e in piazza Dibona a Cortina: tra i nomi più citati circolano quelli di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, ma l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato.