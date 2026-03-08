Il grande derby tra AC Milan e Inter chiude la domenica della 28ª giornata di Serie A. Una sfida che vale molto più di tre punti: è il confronto tra prima e seconda in classifica e può avere un peso decisivo nella corsa allo scudetto.

Orario e stadio

La partita si gioca domenica 8 marzo allo stadio San Siro di Milano.

Calcio d’inizio: ore 20:45

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma 1)

Daniele Doveri (sezione di Roma 1) Assistenti: Alessio Baccini e Valerio Berti

Alessio Baccini e Valerio Berti IV uomo: Matteo Marchetti

Matteo Marchetti VAR: Rosario Abisso e Marco Di Bello

Dove vedere Milan-Inter in TV

Il derby sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

Opzioni per seguirlo:

📱 Streaming su DAZN tramite app su smart TV, smartphone, tablet, console e PC

tramite app su smart TV, smartphone, tablet, console e PC 📡 Canale 214 di Sky per chi ha attivo il pacchetto Zona DAZN su Sky

È prevista anche la diretta testuale online su La Gazzetta dello Sport.

Come arrivano le due squadre

Milan

La squadra di Massimiliano Allegri ha preparato il derby senza impegni europei. Dopo la vittoria nel finale contro la Cremonese, i rossoneri sanno che devono vincere per restare pienamente in corsa per il titolo. In attacco spazio ai leader offensivi Christian Pulisic e Rafael Leão.

Inter

La squadra guidata da Cristian Chivu arriva da settimane intense tra coppe e campionato. In Coppa Italia è arrivato uno 0-0 contro il Como, mentre in Champions è fresca l’eliminazione contro il Bodø/Glimt. Nel derby mancherà Lautaro Martínez: al suo posto dovrebbe giocare Francesco Pio Esposito, con Piotr Zieliński sempre più centrale a centrocampo.

In sintesi: