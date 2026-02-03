Milano si sveglia oggi, martedì 3 febbraio, sotto un cielo molto nuvoloso e con condizioni di tempo instabile. Una prima perturbazione interessa la città soprattutto nelle ore mattutine, portando deboli piogge che tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Sono previsti complessivamente circa 5 millimetri di pioggia.

Le temperature restano basse: la minima si attesta intorno ai 3°C, mentre la massima non supererà i 6°C. Lo zero termico è previsto attorno ai 1047 metri. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, per poi rinforzare nel pomeriggio, soffiando moderati dai quadranti Est-Sudest. Al momento non sono state diramate allerte meteo per la città.

Secondo 3bmeteo, l’instabilità proseguirà anche nei prossimi giorni. Una seconda perturbazione è attesa tra la mattina e il pomeriggio di domani, mercoledì, mentre tra giovedì e venerdì il tempo resterà incerto su gran parte della Lombardia. Miglioramento più deciso, invece, nel fine settimana, quando sono previste condizioni più soleggiate.

Situazione complessa anche nel resto della regione. In Lombardia la circolazione depressionaria responsabile del maltempo mattutino tende gradualmente ad allontanarsi, favorendo un miglioramento nel pomeriggio, seppur con cieli ancora molto nuvolosi. Sulle pianure occidentali si segnalano deboli nevicate al mattino, in attenuazione nel corso della giornata, mentre sulle pianure orientali e sulle aree pedemontane persistono piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi.

Nevicate anche intense interessano le aree alpine, in particolare le Orobie e le Alpi Retiche, con fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio e prime schiarite in serata. I venti restano deboli, con rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli sud-orientali, mentre lo zero termico si colloca intorno ai 1150 metri.

Un inizio settimana all’insegna di pioggia e nuvole, dunque, ma con uno sguardo già rivolto a un fine settimana che promette tempo più stabile e soleggiato.