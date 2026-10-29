Milano si prepara a un brusco cambio di scenario sul fronte meteo. Dopo diverse giornate dal sapore ancora autunnale – e certe volte con un tocco di ricordi d’estate – una massa d’aria fredda in arrivo dalla Russia potrebbe far precipitare le temperature, portando un assaggio d’inverno. Ma, quindi, quando bisognerà tirare fuori sciarpe e cappotti pesanti? Le previsioni indicano una svolta vicina, anche se restano alcune incognite sull’intensità del freddo e sui valori che si registreranno nel capoluogo lombardo.

Meteo Milano, l’aria fredda potrebbe arrivare nel weekend di Ognissanti. Quali le temperature e cosa aspettarci nei primi giorni di novembre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo le proiezioni di 3Bmeteo, la svolta potrebbe cominciare già tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, con un calo delle temperature destinato ad accentuarsi nei giorni successivi.

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Alla base del cambiamento ci sarebbe lo spostamento di un vasto anticiclone verso le Isole Britanniche e il Mare del Nord. Lungo il suo margine orientale scorrerebbero correnti artiche, dirette inizialmente su Scandinavia e Russia europea, poi sull’Europa orientale e sui Balcani. Parte di quest’aria fredda potrebbe raggiungere anche l’Italia.

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara, il raffreddamento dovrebbe diventare più evidente nella prima settimana di novembre. Le temperature potrebbero scendere sotto le medie stagionali: a circa 1.500 metri di quota sono previste anomalie negative di 4-8 gradi.

Nel Centro-Nord, comprese le aree alpine e appenniniche, non si escludono minime sotto i 3-5 gradi e prime gelate a bassa quota. Per Milano, però, non ci sono ancora valori puntuali affidabili: il crollo termico è una tendenza da monitorare, non una certezza nei dettagli.

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