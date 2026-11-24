Milano si prepara al periodo natalizo: ecco un itinerario tra i mercatini di Natale della città, tra idee regalo e la magica atmosfera delle feste.

Siamo alle porte delle Feste di Natale 2026 e Milano si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell’anno, con numerosi mercatini natalizi disseminati in giro per la città. Per chi è alla ricerca di qualche idea regalo o ha il desiderio di immergersi nell’atmosfera delle feste, abbiamo messo a punto un piccolo itinerario tra gli appuntamenti da non perdere. Ma dove si trovano i mercatini di Natale a Milano?

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Mercatini di Natale a Milano 2026: dal Duomo al quartiere Isola

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nostro itinerario parte da Piazza Duomo, dove dal 1° dicembre al 6 gennaio 2027 le casette ospiteranno addobbi, presepi e specialità gastronomiche. Attorno al Castello Sforzesco, dal 5 all’8 dicembre tornerà la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, mentre a Brera l’antiquariato sarà protagonista il 20 dicembre tra via Fiori Chiari e piazza del Carmine.

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Raggiungiamo quindi Porta Venezia, dove il Villaggio delle Meraviglie animerà i Giardini Indro Montanelli dal 20 novembre al 10 gennaio. In piazza Città di Lombardia, dal 27 novembre al 10 gennaio, Nativitas proporrà installazioni luminose e spettacoli. Nel quartiere Isola, invece, il Green Christmas porterà l’artigianato sostenibile alla Fonderia Napoleonica, in via Thaon di Revel, il 12 e 13 dicembre.

Il 12 e 13 dicembre Natale nel Chiostro accoglierà gli amanti dell’artigianato al Museo Diocesano, in corso di Porta Ticinese.

Sul Naviglio Grande, il Mercatone dell’Antiquariato tornerà il 29 novembre e il 20 dicembre. In zona Tortona, El Gran Flug de Natal animerà BASE Milano, in via Bergognone, il 19 e 20 dicembre.

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