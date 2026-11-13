Mercatini di Natale 2026 in Lombardia: dieci tappe da fiaba tra borghi e città, luci, profumi e atmosfere magiche tutte da scoprire.

Per il Natale 2026la Lombardia intera è pronta a trasformarsi in un mosaico di luci, profumi e atmosfere da libro di fiabe. Tra piazze illuminate, borghi raccolti e scenari di montagna, i mercatini diffusi in tutta la Regione diventano l’occasione perfetta per concedersi una passeggiata diversa dal solito, cercare un regalo originale o vivere la magia delle feste in compagnia. Anche quest’anno gli appuntamenti non mancano di certo. E noi abbiamo selezionato dieci tappe da scoprire, tra grandi città e piccoli centri.

Natale 2026: i 10 mercatini più suggestivi della Lombardia

Casette di legno, decorazioni scintillanti e profumo di dolci: l’atmosfera natalizia conquista piazze, centri storici e località alpine.

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Partiamo da Piazza Duomo a Milano: dal 1° dicembre al 6 gennaio, la piazza più famosa della città ospita caratteristiche casette di legno con artigianato, decorazioni e specialità gastronomiche. Per i bambini ci saranno la Casa di Babbo Natale e un presepe a grandezza naturale.

A Como dal 22 novembre al 6 gennaio, torna la Città dei Balocchi, con casette natalizie in Piazza Perretta, prodotti artigianali, specialità gastronomiche e spettacolari proiezioni luminose sugli edifici del centro storico.

Bergamo: da fine novembre al 6 gennaio, Piazza Matteotti si anima con il Christmas Village, tra chalet dedicati allo shopping natalizio e una suggestiva ruota panoramica per ammirare la città dall’alto.

Dal 7 novembre al 27 dicembre, Piazza Virgiliana a Mantova ospita mercatini artigianali, specialità locali e idee regalo. Completano l’atmosfera una pista di pattinaggio e un trenino turistico.

Dal 21 novembre al 6 gennaio, Piazza Carducci, Largo IV Novembre e Piazza San Paolo a Monzadiventano un grande villaggio natalizio con chalet, prodotti gastronomici, una pista di pattinaggio, giostre e attrazioni per le famiglie.

Piazza Monte Grappa, a Varese,è tradizionalmente il cuore dei mercatini cittadini, con oltre trenta casette nelle passate edizioni, tra decorazioni, artigianato e specialità gastronomiche. Le date per il 2026 devono ancora essere confermate.

A Lovere dal 21 novembre al 13 dicembre, il borgo sul Lago d’Iseo si trasforma nel Borgo di Babbo Natale, tra addobbi, attività per famiglie e passeggiate negli incantevoli vicoli affacciati sul lago.

Dal 27 novembre al 10 gennaio a Bormio, i Giardini di Piazza V Alpini accolgono mercatini dedicati all’artigianato artistico, alle decorazioni fatte a mano e alle tradizioni valtellinesi, circondati dalle montagne.

A Tirano, dal 4 all’8 dicembre, Piazza Cavour ospita bancarelle ed espositori nell’ambito di Tirano da Favola, manifestazione che comprende anche luminarie scenografiche e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Dal 27 novembre al 6 gennaio, il centro di Livigno si riempie di casette di legno che propongono prodotti tipici, artigianato e specialità locali. A rendere tutto più magico, le montagne innevate e le luci natalizie.

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