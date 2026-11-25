A meno di un’ora da Milano si nascondono 7 luoghi da fiaba, tra borghi ricchi di storia, laghi incantevoli e panorami spettacolari.

Ma chi l’ha detto che per immergersi in paesaggi che sembrano usciti da una fiaba bisogna andare lontano? La verità è che non serve nemmeno allontanarsi troppo da Milano per ritrovarsi ad ammirare dei borghi ricchi di storia, laghi incantevoli e panorami spettacolari. A meno di un’ora dal capoluogo lombardo ci sono almeno 7 luoghi che vale la pena scoprire. Ma di quali si tratta?

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Borghi medievali e castelli da fiaba a un’ora da Milano

Il nostro viaggio ideale parte da Castiglione Olona, in provincia di Varese, un luogo nel quale il Rinascimento toscano rivive negli affreschi di Masolino da Panicale custoditi nella Collegiata.

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Spostandoci nel Cremonese troviamo Soncino, dominato dalla maestosa Rocca Sforzesca, con le sue torri merlate e il fossato.

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Atmosfere completamente diverse ci attendono a Morimondo, borgo immerso nei paesaggi del Parco del Ticino, sviluppatosi attorno a un’abbazia cistercense fondata nel 1136.

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A Trezzo sull’Adda, invece, i ruderi del Castello Visconteo dominano il corso del fiume, regalando scorci suggestivi sulla storica centrale idroelettrica Taccani.

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Tra laghi e panorami mozzafiato: tre destinazioni immerse nella natura a un’ora da Milano

Per chi preferisce immergersi nella natura, una destinazione imperdibile è Montevecchia, in Brianza. Tra vigneti e colline, basta raggiungere il Santuario della Beata Vergine del Carmelo per ammirare, nelle giornate più limpide, persino il Monte Rosa.

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A soli 64 minuti di treno da Milano Centrale troviamo invece Varenna, uno dei borghi più romantici del lago di Como, con le sue case colorate e la Passeggiata degli Innamorati, sospesa sull’acqua.

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Decisamente più raccolto è il lago di Pusiano, incastonato tra le province di Como e Lecco: a renderlo davvero speciale è l’Isola dei Cipressi, con i suoi alberi secolari. Un angolo di Lombardia tutto da fotografare.