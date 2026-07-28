Paura all’alba di oggi, martedì 28 luglio, a Novate Milanese, dove un violento incendio è divampato all’interno della piattaforma ecologica di A2A in via Fratelli Beltrami 54. Le fiamme hanno interessato l’area di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche da diversi comuni dell’hinterland milanese.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 del mattino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate con cinque mezzi nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Un uomo ferito in modo lieve

Durante l’emergenza un uomo di 54 anni, che sarebbe il custode dell’impianto, ha riportato lievi ustioni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio.

Arpa Lombardia monitora la qualità dell’aria

A seguito dell’incendio sono stati attivati anche i tecnici del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, che nelle prossime ore installeranno appositi campionatori per monitorare la qualità dell’aria e analizzare le sostanze sprigionate dalla combustione dei rifiuti.

I risultati delle rilevazioni serviranno a verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti e a valutare eventuali misure di tutela per la popolazione.

Cosa tratta l’impianto di via Beltrami

L’impianto di Novate Milanese è un centro dedicato alla selezione, allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti provenienti sia dalla raccolta pubblica sia da quella privata. Al suo interno vengono svolte diverse attività, tra cui:

selezione manuale e meccanica dei rifiuti recuperabili;

selezione automatica della carta proveniente dalla raccolta differenziata;

produzione di materiale End of Waste (EoW) a base cellulosica;

a base cellulosica; distruzione in sicurezza di archivi e merci;

selezione dei rifiuti plastici;

stoccaggio dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Viabilità regolare

Nonostante l’intervento dei soccorsi, via Fratelli Beltrami risulta al momento percorribile in entrambe le direzioni, sia verso Novate Milanese sia in direzione Milano.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sugli esiti dei monitoraggi ambientali.