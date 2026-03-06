L’inaugurazione Paralimpiadi 2026 segna ufficialmente l’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina, uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno. La cerimonia di apertura si svolge oggi, venerdì 6 marzo, con uno spettacolo che unisce sport, cultura e inclusione.

Ecco dove vedere le Paralimpiadi, quando iniziano e dove si svolgono le Paralimpiadi 2026.

Inaugurazione Paralimpiadi 2026: dove vedere la cerimonia di apertura

La cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 alle ore 20:00.

Chi preferisce seguirla online può farlo anche in streaming su RaiPlay e su Rainews.it. La telecronaca Rai dell’evento è affidata al giornalista Lorenzo Rota.

La serata promette uno spettacolo ricco di musica e performance artistiche, con la partecipazione di ospiti come Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2025, Stewart Copeland dei Police, il compositore Dardust e i Meduza.

Dove si svolge la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026

La cerimonia inaugurale si tiene nella suggestiva Arena di Verona, uno dei più grandi anfiteatri romani d’Italia e patrimonio UNESCO.

L’evento dovrebbe avere una durata di circa due ore e sarà caratterizzato da scenografie spettacolari e momenti simbolici legati ai valori del movimento paralimpico. Il tema scelto per la serata è “Life in Motion”, che celebra il movimento, l’inclusione e la capacità dello sport di trasformare la società.

Tra i momenti più attesi anche il sorvolo sull’Arena di Verona di piloti con disabilità, un evento storico che celebra il cinquantesimo anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali.

Dove si svolgono le Paralimpiadi 2026

Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo 2026 in diverse località italiane.

Le sedi principali sono:

Milano , dove si disputa il para ice hockey

, dove si disputa il para ice hockey Cortina d’Ampezzo , sede di sci alpino paralimpico e snowboard

, sede di sci alpino paralimpico e snowboard Tesero (Val di Fiemme), dove si tengono le gare di sci di fondo e biathlon

La cerimonia di chiusura è prevista il 15 marzo 2026 al Cortina Curling Olympic Stadium.

Numeri e discipline dei Giochi Paralimpici 2026

L’evento vedrà la partecipazione di circa 660 atleti provenienti da oltre 50 nazioni, impegnati in 6 discipline sportive:

sci alpino

biathlon

sci di fondo

hockey su ghiaccio

snowboard

curling in carrozzina

In totale saranno assegnate 137 medaglie d’oro, oltre ad argento e bronzo.

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 rappresentano un appuntamento storico per l’Italia, che torna a ospitare i Giochi Paralimpici Invernali vent’anni dopo Torino 2006, con l’obiettivo di celebrare lo sport come strumento di inclusione e cambiamento.