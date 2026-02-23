Mentre le medaglie volavano sulle piste da sci, un altro “podio” si stava formando… a tavola! Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i piatti lombardi e valtellinesi hanno conquistato i cuori di atleti, giornalisti e fan, trasformando la cucina in una vera competizione olimpica.

Il sondaggio social che ha fatto scalpore

A decretare il piatto preferito è stato un simpatico sondaggio su Instagram lanciato da Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Regione Lombardia. Tra circa 3mila follower che hanno partecipato, le preferenze sono state chiare:

48% dei voti – il piatto valtellinese più famoso

– il piatto valtellinese più famoso 24% – risotto giallo

– risotto giallo 22% – cotoletta alla milanese

– cotoletta alla milanese 6% – canederli

Il team social della Regione ha precisato che si tratta di un indicatore di tendenza per il settore agroalimentare e della ristorazione, ma il risultato parla da sé: la cucina lombarda ha fatto il suo ingresso a pieni voti nei riflettori olimpici.

Il successo oltre i confini

Non solo social: il piatto vincitore ha ricevuto l’approvazione dei giornalisti internazionali presenti in Valtellina, con articoli dedicati anche su testate come il New York Times. E non poteva mancare il sigillo “sportivo”: il campione olimpico di slalom gigante Lucas Pinheiro Braathen ha festeggiato il suo oro con una cena proprio a base di questo piatto.

La pasta che fa impazzire i social

La pasta, protagonista indiscussa della tradizione italiana, ha scatenato una vera ondata di meme e commenti divertenti. Tra i più condivisi, uno in particolare scherza sul segreto del medagliere tricolore:

“Ingozzare gli avversari di carboidrati, pasta, polenta, pizza e pane.”

Con pizze, pasta e piatti tipici valtellinesi, Milano-Cortina 2026 ha dimostrato che anche in cucina si possono conquistare medaglie… e i cuori dei fan.