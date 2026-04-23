Milano si illumina con Harry Potter: 1200 droni nel cielo per uno show immersivo tra magia, musica e tecnologia senza precedenti.

Milano si prepara ad accogliere un evento destinato a catturare l’immaginazione di migliaia di spettatori: uno spettacolo ispirato al mondo di Harry Potter che promette di trasformare il cielo in un grande palcoscenico luminoso fatto di droni. Tra tecnologia avanzata e suggestioni cinematografiche, la città si appresta a vivere un’esperienza immersiva capace di unire intrattenimento e spettacolo in una forma completamente nuova.

Uno spettacolo di droni tra tecnologia e magia: come funzionerà l’evento dedicato a Harry Potter

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del DroneArt Show: Harry Potter™, che rappresenta una nuova frontiera dell’intrattenimento dal vivo, nel quale arte e innovazione si fondono in un’unica performance. In scena vedremo 1.200 droni luminosi che voleranno in perfetta sincronia, creando coreografie aeree che richiamano i momenti più iconici della saga. Inserito nel tour internazionale che celebra i 25 anni della saga del maghetto occhialuto, lo show promette di trasformare Milano in una delle tappe più spettacolari di questa celebrazione globale.

LEGGI ANCHE: — Milano e il cinema: le location dei film più famosi girati in città (c’è anche il luogo dove è stato girato Il Diavolo veste Prada 2)

Il tutto sarà accompagnato dalla celebre colonna sonora dei film, arricchita da elementi dal vivo come l’esibizione di un violinista e da effetti visivi immersivi. Non sarà dunque un semplice show, ma una vera esperienza multisensoriale pensata per coinvolgere il pubblico in modo diretto.

L’appuntamento del DroneArt Show: Harry Potter™ a Milano è in programma all’Ippodromo Snai San Siro, dove lo spettacolo andrà in scena nelle serate dell’8, 9 e 10 luglio 2026.

L’esperienza inizierà già prima dell’evento principale, con un’area pre-show tematizzata ispirata al mondo magico, completa di cibo, bevande e merchandising dedicato. Durante la performance, anche il pubblico diventerà in qualche modo parte attiva grazie a speciali braccialetti LED interattivi.

Photo Credits: Fever