Green Week a Milano: fino al 14 giugno eventi gratuiti tra parchi, piazze e quartieri per vivere la città in chiave sostenibile.

Milano torna a mettere al centro ambiente, sostenibilità e partecipazione con la Green Week, cinque giorni di iniziative gratuite diffuse tra parchi, piazze e quartieri. L’appuntamento, iniziato ieri e in programma fino al 14 giugno, riesce a trasformare la città in un grande laboratorio verde, aperto a cittadini, famiglie, studenti, turisti e associazioni.

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Milano Green Week 2026: la città come laboratorio della transizione ecologica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Milano Green Week è promossa dal Comune di Milano e nasce per raccontare la sostenibilità ambientale non come un tema astratto, ma come qualcosa da vivere nei luoghi della città. Vie, giardini, spazi pubblici e quartieri diventano così il teatro di incontri, laboratori, passeggiate e momenti di confronto.

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Il programma è costruito grazie alla collaborazione tra Comune, Municipi, associazioni, comitati, gruppi di cittadini, scuole e università. L’obiettivo è coinvolgere pubblici diversi e mostrare come la transizione ecologica passi anche da gesti quotidiani, cura del verde, mobilità dolce, educazione ambientale e riscoperta degli spazi urbani.

Fino a domenica 14 giugno, cittadini e visitatori possono partecipare a numerose attività gratuite. Tra le proposte ci sono convegni, workshop, giochi, laboratori per bambini e passeggiate guidate a piedi o in bicicletta, pensate per scoprire parchi, giardini e angoli meno conosciuti di Milano.

Il calendario comprende, tra le altre iniziative, appuntamenti all’Orto Botanico di Brera, percorsi culturali come la passeggiata dedicata alla Milano spagnola con l’Istituto Cervantes e attività di psicomotricità per i più piccoli. Una settimana verde che invita a guardare Milano da vicino: non solo come metropoli, ma come comunità che sperimenta nuovi modi di abitare l’ambiente urbano.

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