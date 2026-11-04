Il Giro d’Italia 2027 attraversa la Lombardia con quattro tappe spettacolari: a Milano una cronometro, tra le Alpi salite leggendarie.

Il Giro d’Italia 2027 promette spettacolo e la Lombardia si prepara a essere una delle protagoniste assolute dell’evento ciclistico più atteso del nostro Paese. Quattro tappe porteranno la corsa rosa tra città, montagne e scenari da cartolina, con Milano pronta ad accogliere una cronometro destinata a richiamare gli appassionati. Tra salite leggendarie, sfide contro il tempo e grandi emozioni, il passaggio dei corridori sarà un appuntamento da segnare in calendario, per vivere da vicino l’energia della gara.

Giro d’Italia 2027 in Lombardia: l’arrivo ai Piani di Bobbio e la cronometro Monza-Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il primo appuntamento è in programma per sabato 22 maggio: la Cantù Arena-Piani di Bobbio/Valtorta misura 187 chilometri e accumula 4.900 metri di dislivello. Sul percorso Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino, prima del traguardo in salita.

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Domenica 23 maggio toccherà a Milano. I ciclisti partiranno dall’Autodromo Nazionale di Monza per affrontare 37,3 chilometri contro il tempo, su un tracciato quasi completamente pianeggiante. Una giornata decisiva per gli specialisti e per gli equilibri della classifica generale. A fare da cornice, il passaggio dalla Brianza al cuore del capoluogo, tra sport e città.

Dopo il riposo di lunedì 24 maggio, martedì 25 arriverà la frazione più temuta: Sondrio-Aprica, 192 chilometri con due ascese al Mortirolo dal versante di Mazzo e il passaggio sul Gavia, Cima Coppi dell’edizione 2027. Salite mitiche che potrebbero ridisegnare la lotta alla maglia rosa.

Mercoledì 26 maggio il Giro saluterà la Lombardia con la Chiari-Vo’, 194 chilometri dal Bresciano al Veneto. Il percorso prevalentemente pianeggiante, con alcune asperità nel finale, potrebbe premiare i velocisti.

Per Milano e la regione, saranno quattro giornate da vivere anche lungo le strade, in attesa del gran finale della corsa rosa a Roma.

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