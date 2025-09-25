Arte, storia ed emozione: scopri Brera e il Cenacolo Vinciano durante le Giornate del Patrimonio a Milano.

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 anche la città di Milano sarà tra quelle protagoniste delle Giornate Europee del Patrimonio, l’evento che ogni anno apre le porte di musei e siti culturali con visite ed esperienze speciali. Promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, le Giornate hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e favorire il dialogo tra le nazioni. Quest’anno il tema è “Architetture: l’arte di costruire” e tra i luoghi simbolo spiccano due autentici gioielli: il Cenacolo Vinciano e la Grande Brera. Per un weekend unico, sarà possibile ammirare questi capolavori al costo simbolico di 1 euro. Scopriamo come.

Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio: il cuore pulsante dell’arte a Milano per le Giornate Europee del Patrimonio

Andiamo con ordine e partiamo La Pinacoteca di Brera si arricchisce dell’apertura straordinaria di Palazzo Citterio, accessibile sabato 27 settembre dalle 18 alle 22. Con un biglietto simbolico di 1 euro, i visitatori potranno scoprire oltre 200 opere di grandi maestri come Picasso, Modigliani, Boccioni, Morandi e Carrà.

na vera e propria possibilità di immergersi nella modernità, all’interno di un edificio che rappresenta la naturale estensione della Pinacoteca e che, con la sua collezione, amplia la visione della Grande Brera.

Il Cenacolo Vinciano: un capolavoro senza tempo a solo un euro

Nella stessa serata, il refettorio della Basilica di Santa Maria delle Grazie ospiterà uno degli appuntamenti più attesi: la visita al Cenacolo Vinciano. Dalle 19 alle 22 (con ultimo ingresso alle 21.45), sarà possibile ammirare L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci pagando un solo euro.

In questo caso, l’accesso avverrà esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti, e rappresenta un’opportunità rara per entrare in contatto con uno dei massimi capolavori della storia dell’arte in un contesto intimo e suggestivo (e ad un prezzo veramente veramente basso!)

Photo Credits: Shutterstock