Le Giornate FAI d’Autunno aprono luoghi unici a Milano e in Lombardia: scopri le aperture straordinarie e i tesori da non perdere questo weekend.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’occasione per guardare Milano e la Lombardia con occhi diversi, scoprendo luoghi che non sempre rientrano nei percorsi più frequentati. Tra luoghi che saranno aperti in via eccezionale e tesori da riscoprire, il nuovo programma ci invita a lasciarsi sorprendere dal patrimonio del territorio. È un appuntamento da segnare assolutamente in agenda per chi ama esplorare e vuole approfittare delle aperture straordinarie: andiamo alla scoperta di quelle da non perdere.

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Giornate FAI d’Autunno a Milano: cosa vedere dagli affreschi ai panorami dall’alto

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 tornano le Giornate FAI d’Autunno. A Milano spicca Palazzo Dugnani, chiuso da anni, con gli affreschi di Tiepolo dedicati alla famiglia Casati. Spazio anche a CityWave, il progetto dello studio BIG a CityLife, riconoscibile dalla copertura sospesa a forma d’onda.

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Palazzo delle Finanze svela invece caveau, rifugio antiaereo e «loggia della fortuna», un tempo utilizzata per le estrazioni del lotto. Per chi preferisce osservare la città dall’alto, il programma comprende anche la torre Gioia 22 e il Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39° piano.

Fuori Milano, a Binasco, si può scoprire il MUMAC, Museo della Macchina per Caffè: un percorso attraverso storia, design e tecnologia dell’espresso, tra abitudini e oggetti della quotidianità.

Le visite sono a contributo libero: una donazione sostiene la tutela del patrimonio promossa dal FAI. Per organizzarsi, l’elenco completo delle aperture e le relative modalità di accesso sono consultabili su giornatefai.it.

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