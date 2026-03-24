24 marzo, Gelato Day 2026: festa in tutta Europa, ma in Italia continua oltre. A Milano eventi dedicati prolungano la celebrazione.

Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica. Oggi è infatti il Gelato Day 2026, che coinvolge migliaia di realtà artigianali. Ad ogni modo, però, in Italia ci sono anche celebrazioni che si estendono oltre questa data. E mentre il continente intero festeggia uno dei prodotti della tradizione italiana, la città di Milano si prepara a prolungare l’esperienza con eventi dedicati che andranno oltre questa giornata.

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Dal Gelato Day alla Milano Gelato Week: come celebrare uno dei prodotti migliori della tradizione italiana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Gelato Day è giunto alla quattordicesima edizione. È l’unica giornata dedicata a un alimento riconosciuta dal Parlamento Europeo. L’obiettivo è quello di valorizzare il gelato artigianale come simbolo di qualità, tradizione e identità condivisa.

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L’edizione 2026 ruota attorno al tema “Il Gelato che fa cantare l’Europa”, un concept che unisce gastronomia e musica in omaggio all’Eurovision Song Contest. In tutta Europa, dal 21 al 24 marzo, sono previste degustazioni, eventi e iniziative per promuovere il settore e coinvolgere il pubblico.

Protagonista del 2026 è il gusto dell’anno “Melody”, ideato dal maestro gelatiere Juanma Guerrero: una composizione che combina base cremosa, pistacchio e una salsa all’arancia, ispirata a una vera e propria “partitura” di sapori.

Ma le celebrazioni non si fermano certo al 24 marzo. In Italia, infatti, il calendario si estende con una serie di appuntamenti successivi, tra cui il più importante è rappresentato dalla Milano Gelato Week (dal 14 al 19 aprile), che porterà eventi, degustazioni e reinterpretazioni del gusto nelle gelaterie della città. Un modo per trasformare una giornata simbolica in un’esperienza diffusa e prolungata nel tempo.

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