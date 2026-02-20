Il Gala del pattinaggio di figura chiude Milano Cortina 2026: uno show spettacolare tra arte e ghiaccio con i protagonisti dei Giochi olimpici.

Il pattinaggio di figura si prepara a vivere uno dei momenti più attesi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il Gala finale, ovvero l’evento conclusivo dedicato alle stelle del ghiaccio. Si tratta di uno spettacolo pensato per celebrare i protagonisti dei Giochi tra esibizioni artistiche e grande spettacolo. Scopriamo quando si svolgerà, gli orari e cosa dobbiamo aspettarci dall’ultimo show olimpico.

Gala finale del pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026

Il Gala del pattinaggio di figura è in programma sabato 21 febbraio 2026 alla Milano Ice Skating Arena, dalle 20:00 alle 22:30. Non si tratta di una competizione ufficiale, ma di una serata celebrativa che chiude simbolicamente le gare su ghiaccio dei giochi olimpici.

I migliori atleti delle settimane olimpiche torneranno in pista con programmi creativi, coreografie speciali e performance pensate esclusivamente per il pubblico, in un clima più libero e spettacolare rispetto alle prove agonistiche. Costumi scenografici, momenti collettivi e collaborazioni tra campioni di diverse nazioni trasformano l’evento in un grande show internazionale, tra sport e arte.

Tra i momenti più attesi dello spettacolo ci sarà l’esibizione di apertura affidata a Carolina Kostner, bronzo olimpico e Ambassador di Milano Cortina 2026, protagonista di una performance pensata per raccontare il valore del sogno sportivo e dell’espressione artistica sul ghiaccio.

La lista ufficiale dei partecipanti viene tradizionalmente definita solo al termine delle competizioni, ma al Gala prendono tradizionalmente parte medagliati e pattinatori che hanno segnato i momenti più emozionanti dei Giochi. Grande attesa soprattutto per gli azzurri, protagonisti di uno storico bronzo nella gara a squadre, che potrebbero regalare al pubblico di casa un ultimo momento memorabile prima della chiusura olimpica.

