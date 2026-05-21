Frutteto di ciliegie vicino Milano: tra filari e cestini, si raccolgono i frutti dagli alberi per una gita diversa fuori città.

A pochi chilometri dal ritmo veloce della città di Milano esiste un luogo nel quale la frutta non si vende al banco ma si sceglie, si stacca dai rami e si porta a casa dopo averla raccolta con le proprie mani: un frutteto con migliaia di ciliegi apre le porte a chi vuole vivere un’esperienza diversa, tra campagna, filari e cestini pieni, trasformando una gita fuori città in un piccolo rito della stagione delle ciliegie.

Il frutteto di ciliegie vicino Milano (dove si entra con il cestino per raccogliere direttamente la frutta)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo di cui stiamo parlando si chiama CiliegiaMi e si trova alla Balossa, nel Parco Nord Milano, a Novate Milanese: raggiungibile in circa mezz’ora dal centro della città.

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L’Azienda Agricola La Balossa ha realizzato un campo di 10 ettari con 6000 alberi di ciliegio e 20 varietà differenti, selezionate tra quasi 200 studiate nel tempo. L’obiettivo è quello di garantire una raccolta scalare, da metà maggio a metà giugno, seguendo i diversi tempi di maturazione dei frutti.

Il progetto nasce dall’incontro tra Nicola Micheletti, erede dell’esperienza dell’azienda agricola Il Frutteto, e Matteo Locatelli, titolare dell’azienda Sant’Anna. Alle spalle c’è una storia lunga: la famiglia Micheletti pratica l’auto-raccolta da decenni e rivendica di essere stata tra le prime in Italia ad applicare questo modello alle ciliegie.

Il meccanismo è semplice: nei weekend si entra nel frutteto, si riceve una breve spiegazione su come raccogliere le ciliegie senza danneggiare i rami, poi si cammina tra i filari scegliendo i frutti direttamente dagli alberi. L’accesso prevede l’acquisto di un cestino: 10 euro per gli adulti, con circa un chilo di ciliegie, e 5 euro per i bambini, con un cestino più piccolo da circa 500 grammi.

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