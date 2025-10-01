Oggi i cieli di Milano si tingono d’Italia: le Frecce Tricolori tornano in città per un passaggio mozzafiato su piazza Duomo.

Oggi, 1° ottobre 2025, all’ora di pranzo i cieli di Milano si coloreranno di verde, bianco e rosso: le Frecce Tricolori tornano nel capoluogo lombardo per uno spettacolo imperdibile che renderà omaggio ai cento anni di presenza dell’Aeronautica militare in città. Sarà un evento che celebrerà la storia, unendola alle emozioni dell’orgoglio nazionale italiano, pronto a catturare gli sguardi di milanesi e turisti. Ma dove sarà possibile ammirarle?

Milano: lo spettacolo delle Frecce Tricolori del 1° ottobre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle 13:00 del 1° ottobre, le Frecce Tricolori sorvoleranno il Duomo di Milano, colorando il cielo come da tradizione con le loro inconfondibili scie e le emozioni che solo la bandiera italiana che si staglia nell’azzurro può dare.

Il rombo dei motori degli Aermacchi MB-339 annuncerà l’inizio dello show, che promette di essere uno dei momenti più emozionanti di questo autunno milanese.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale non sorvolava i cieli del capoluogo lombardo sin da settembre 2023, quando celebrò il centenario della nascita dell’Aeronautica Militare, mentre oggi il suo passaggio è volto a celebrare i cento anni della presenza dell’Arma Azzurra in città: un legame profondo tra la forza armata e il territorio milanese.

Già da qualche giorno, a Milano abbiamo potuto vedere le prove di ricognizione delle Frecce Tricolore, ammirando una sorta di antipasto allo spettacolo di questo pomeriggio.

I festeggiamenti non si concluderanno oggi. Sabato 4 ottobre è infatti previsto un open day all’aeroporto militare di Milano Linate, presso il Comando Aeroporto Militare, per celebrare l’insediamento del primo storico comando aeronautico in città. L’ingresso sarà libero dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00) e offrirà un viaggio nella storia e nelle tradizioni dell’Aeronautica Militare. In programma mostre statiche di velivoli e mezzi, aree espositive, simulatori di volo, attività interattive e stand informativi.

Photo credits: Shutterstock