La Festa del Torrone di Cremona conquista il New York Times: l’evento autunnale è tra le mete gastronomiche più golose della stagione.

Tra le mete più golose da segnare sul calendario per l’autunno 2026 ce n’è una che ha conquistato anche il New York Times: il quotidiano americano ha scelto la Festa del Torrone di Cremona tra gli appuntamenti gastronomici più interessanti della stagione: un evento che trasformerà per settimane una città lombarda in un paradiso di miele, mandorle e dolcezza, a solo un’ora da Milano. Un motivo in più per organizzare una gita fuori porta tutta da assaporare.

La Festa del Torrone di Cremona conquista il New York Times

La meta è Cremona, città del Torrazzo e di Antonio Stradivari, dove dal 7 al 22 novembre 2026 tornerà la Festa del Torrone. Il New York Times l’ha inserita tra le cinque celebrazioni gastronomiche italiane da mettere in agenda per l’autunno, raccontando la storia di una manifestazione in grado di richiamare centinaia di migliaia di visitatori.

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Il protagonista è naturalmente il torrone, preparato con albume, miele, zucchero e frutta secca, ma il centro storico diventerà un vero palcoscenico diffuso tra produttori artigianali, musica, acrobati e gigantesche sculture commestibili. L’edizione 2026 sarà inoltre più lunga del consueto, passando da una settimana a tre.

Cremona dista inoltre solo 80 chilometri da Milano, una distanza ideale per una gita autunnale.

La festa affonda simbolicamente le radici nel 1441, anno delle nozze tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, alle quali la tradizione lega la nascita del torrone cremonese. Durante l’evento non mancheranno degustazioni e dimostrazioni culinarie, con interpretazioni decisamente insolite: il dolce verrà accostato persino a sushi, pizza, cocktail e vino.

A chiudere la manifestazione sarà una grande rievocazione rinascimentale con circa 200 figuranti tra nobili, arcieri, giullari, musicisti e cavalieri.

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