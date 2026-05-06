Festa scudetto Inter: data, orario e nuovo percorso del pullman scoperto per celebrare il 21° titolo nerazzurro.

Dopo la vittoria matematica del campionato di Serie A 2025-2026, i tifosi già pensano alla festa scudetto dell’Inter. Il grande appuntamento cittadino – quello con la coppa, San Siro, il pullman scoperto e l’abbraccio nerazzurro verso il centro di Milano – ha già una data, un orario e un percorso prestabilito. Tutto per una giornata pensata per celebrare il ventunesimo titolo nerazzurro, con un’organizzazione pensata nei minimi dettagli per evitare ogni problema di ordine pubblico.

Festa scudetto dell’Inter: data, orario e tragitto del pullman scoperto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Inter ha vinto lo scudetto 2025-2026 e i primi festeggiamenti si sono già visti tra San Siro e piazza Duomo, con tifosi e alcuni giocatori protagonisti della notte nerazzurra. Ma la festa vera, quella ufficiale, dovrebbe arrivare dopo Inter-Verona, ultimo match casalingo della Serie A 2025/26, previsto nel weekend del 16-17 maggio.

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In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la data più probabile è domenica 17 maggio, con calcio d’inizio verosimilmente alle 15:00. L’anticipo delle 12:30 appare difficile, anche per la presenza del derby di Roma e delle altre gare legate alla corsa Champions. Al termine della partita, al Meazza, è prevista la consegna del trofeo: palco, coppa, medaglie, giocatori, staff e familiari in campo per il tributo finale davanti al pubblico nerazzurro.

La grande novità riguarda il percorso del pullman scoperto. Nella festa della seconda stella, il mezzo era partito da San Siro verso le 16 ed era arrivato in Duomo solo a mezzanotte, con tempi lunghissimi e una gestione complicata dell’attesa.

Questa volta il programma dovrebbe cambiare: il pullman non partirebbe dallo stadio, ma dalla sede dell’Inter in viale della Liberazione. Una scelta pensata per accorciare il tragitto verso il centro, rendere più fluido l’arrivo in piazza Duomo e permettere ai tifosi di vedere prima la squadra affacciarsi dalla terrazza.

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