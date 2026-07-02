Le Sere FAI d’Estate 2026 accendono Milano e dintorni: oltre 100 eventi serali tra ville, giardini e borghi dopo il tramonto.

Le sere dell’estate 2026 tornano ad accendersi grazie al FAI, che apre alcuni dei suoi luoghi più suggestivi anche dopo il tramonto. Tra ville storiche, giardini, borghi e dimore d’autore, il calendario del Fondo Ambientale Italiano propone oltre 100 appuntamenti serali a Milano e dintorni, pensati per vivere il patrimonio culturale del nostro Paese in una luce diversa, più lenta e raccolta, quando il caldo cala e l’atmosfera si fa speciale.

Sere Fai d’Estate 2026: Villa Necchi Campiglio a Milano

Nel cuore di Milano, Villa Necchi Campiglio apre i cancelli nelle sere del 15, 22 e 29 luglio e del 26 agosto con “All’ombra delle magnolie”: aperitivo a bordo piscina, candele e musica swing. L’11 settembre spazio invece a “I vini del silenzio”, incontro dedicato a vini nati in terre di guerra e conflitto.

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Villa e Collezione Panza, Varese

A Villa Panza – a Varese – le aperture serali arrivano ogni martedì dal 7 luglio all’8 settembre. Il programma intreccia visite nel parco, laboratori per bambini, incontri sul verde, aperitivi in giardino e percorsi nella collezione permanente. In parallelo si potrà visitare anche la mostra “Josef Albers. Meditations”.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno

A Casalzuigno, Villa Della Porta Bozzolo punta sul fascino del tramonto. Sono previste visite guidate serali il 18 luglio e il primo agosto, picnic nel giardino all’italiana e appuntamenti astronomici l’8, 9 agosto e 5 settembre, con osservazione guidata di luna e pianeti.

Monastero di Torba, Gornate Olona

Il Monastero di Torba propone un’estate tra Medioevo, musica e stelle. In calendario visite al tramonto dedicate ai colori medievali, il concerto del Festival Musica Sibrii, gli incontri “Astronomi per una notte”, la Festa di mezza estate e le cene sotto le stelle per San Lorenzo.

Gli altri luoghi delle sere FAI a Milano e in Lombardia: da Bergamo al Lago di Como

Il programma coinvolge anche Palazzo Moroni a Bergamo, con cinema all’aperto, paesaggi sonori e osservazioni astronomiche; Villa Fogazzaro Roi a Oria, con visite a lume di candela; la Velarca e Villa del Balbianello a Tremezzina, tra aperitivi al tramonto; e Casa Macchi a Morazzone, con serate jazz, swing e racconti della tradizione.

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