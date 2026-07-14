A Milano c’è una fabbrica di cioccolato con un vero caveau: un viaggio sorprendente tra cacao, profumi, sapori e lavorazioni artigianali.

In pochi sanno che a Milano c’è un luogo che sembra uscito da una fiaba per adulti: un caveau colmo di cioccolato, custodito nel cuore di una vera fabbrica artigianale. È uno spazio nel quale il cacao cambia forma, profumo e consistenza, seguendo gesti sapienti e i tempi giusti. Un posto sorprendente, in grado di raccontare il lato più segreto e affascinante di uno degli alimenti più amati al mondo, trasformando una visita in un viaggio tra profumi, sapori e meraviglia.

La Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi, il caveau nel cuore di Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Fabbrica del Cioccolato di Enrico Rizzi si trova in via Gian Giacomo Mora 18, dentro un’antica scuderia settecentesca. È un laboratorio “bean to bar”: le fave vengono tostate, private delle bucce e macinate a pietra, anche per 120 ore. Il passaggio più suggestivo è la Cioccoteca, un caveau a temperatura e umidità controllate.

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Ogni lotto riposa sigillato per circa tre settimane, così che il burro di cacao possa assestarsi. Nome, origine e percentuale identificano ciascun cioccolato. Rizzi conserva anche massa di cacao al 100%, senza zucchero, utile per correggere una ricetta se, dopo il riposo, mancasse di intensità.

La fabbrica è anche visitabile, su prenotazione. Il percorso comincia con un video immersivo a 360 gradi in una piantagione del Perù, prosegue nella sala di torrefazione, nella Cioccoteca e nel laboratorio. Alla fine è prevista una degustazione guidata di cioccolati monorigine.

Dietro il progetto c’è il percorso di Enrico Rizzi, iniziato nell’alta gastronomia e proseguito nella pasticceria. Dopo il banqueting e gli studi sui dolci, ha lavorato su macarons, praline, gelati e abbinamenti aromatici. La fabbrica racconta quanto tempo, dedizione, tecnica e pazienza si nascondano dietro una sola tavoletta, a quell’esplosione di gusto che solo il cioccolato sapientemente prodotto sa dare.

Photo Credits: Enrico Rizzi