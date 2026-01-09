Cosa fare a Milano nel weekend dal 9 all’11 gennaio 2026? Tanti eventi, mostre e mercatini da visitare (anche gratis).

Siamo solo al 9 gennaio e già è arrivato il secondo weekend del 2026, da vivere intensamente a Milano tra appuntamenti culturali, spettacoli, mercatini e mostre: il 9, il 10 e l’11 gennaio la città propone tantissime esperienze per tutti i gusti, molte delle quali gratuite, tra arte, musica, teatro e storia. È il momento ideale per vivere il capoluogo lombardo: anche in inverno, tra grandi classici e novità in calendario.

Milano: cosa fare nel weekend 9-11 gennaio. Comincia dal Wao Market

Sabato 10 gennaio torna il Wao Isola con una nuova edizione del Wao Market. Oltre 25 espositori propongono modernariato, vintage, creazioni hand-made, abiti retrò e oggetti di design difficili da trovare altrove. L’ingresso è gratuito ed è l’occasione giusta per curiosare tra pezzi unici e atmosfere anni ’60, ’70 e ’80.

Mostra di Natale a Palazzo Marino

Sarà anche l’ultimo weekend per visitare gratuitamente la grande mostra di Natale a Palazzo Marino. In Sala Alessi è esposto il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, capolavoro del Rinascimento italiano. Un appuntamento ormai tradizionale per milanesi e turisti.

Visita guidata al Castello Sforzesco

Domenica 11 gennaio è in programma una visita guidata al Castello Sforzesco, dedicata alle grandi dinastie milanesi. Un percorso tra amori, intrighi, lussi e drammi familiari, fino alla Pietà Rondanini di Michelangelo, uno dei capolavori assoluti della scultura mondiale.

Flashdance: il musical

Il 9 e 10 gennaio va in scena Flashdance: il musical al Teatro Nazionale di Milano. La Compagnia della Rancia porta sul palco energia, danza e grandi hit anni ’80, in uno spettacolo che resterà in cartellone fino al 17 gennaio.

Cosa fare a Milano nel weekend 9-11 genniao? Prova la mostra “India: di bagliori e fughe”

Al PAC Milano prosegue fino all’8 febbraio la mostra India: di bagliori e fughe. Un progetto collettivo che racconta l’India contemporanea attraverso pittura, fotografia, installazioni e video, tra tradizione, migrazioni e innovazione tecnologica.

Photo Credits: Shutterstock