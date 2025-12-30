Cosa fare e cosa vedere a Milano nel primo weekend del 2026, il 3 e 4 gennaio? Tra musei gratis, mostre e mercatini da non perdere.

Milano entra nel 2026 con un primo weekend – quello del 3 e 4 gennaio – nel quale cultura, tradizione, grandi mostre ed eventi accompagnano l’ingresso del nuovo anno. Se manca poco più di un mese alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio, la città non smette mai di offrire occasioni per viverla a ritmo lento e curioso. Tra musei aperti, ingressi gratuiti ed eventi diffusi, nell’attesa, scopriamo cosa fare nel primo weekend del 2026.

Weekend a Milano: tra gli eventi da non perdere i musei civici gratis domenica 4 gennaio

La prima domenica del mese coincide con l’ingresso gratuito nei musei civici di Milano. Un’occasione perfetta per visitare collezioni permanenti e mostre temporanee senza pagare il biglietto, dal patrimonio storico-artistico cittadino agli spazi più contemporanei, approfittando della tradizionale iniziativa della “Domenica al Museo”.

Leonora Carrington a Palazzo Reale

Prosegue a Palazzo Reale la mostra dedicata a Leonora Carrington, figura chiave del surrealismo internazionale. Dipinti, disegni e visioni oniriche accompagnano il visitatore in un immaginario potente e anticonvenzionale, confermando Milano come uno dei poli espositivi più vivaci dell’inizio del 2026.

Mercatini e villaggi dell’Epifania

Con le feste che si avviano alla conclusione, mercatini natalizi e villaggi invernali restano attivi anche nel weekend del 3-4 gennaio. Tra bancarelle di artigianato, dolci tipici e atmosfere luminose, è il momento ideale per una passeggiata in città, tra tradizione popolare e ultimi acquisti post-festivi. Allestiti principalmente intorno a Piazza Duomo, ce ne sono altri diffusi in tutta la città, come il Villaggio delle Meraviglie nei Giardini Indro Montanelli.

Triennale Milano: la 24ª Esposizione Internazionale

Fino al 6 gennaio è visitabile la 24ª Esposizione Internazionale della Triennale Milano, appuntamento dal respiro globale che riflette su design, società e futuro. Un evento simbolo della vocazione internazionale della città, perfetto per chi vuole iniziare l’anno con uno sguardo contemporaneo e progettuale.

Photo Credits: Shutterstock