Il 22 settembre il Duomo di Milano si trasforma in un orologio di luce: il raggio del sole dell’equinozio colpisce la meridiana solare del pavimento.
Ogni anno, il 22 settembre, il Duomo di Milano si fa protagonista di uno spettacolo dovuto all’equinozio d’autunno, ovvero il momento in cui il sole si allinea in modo perfetto con la meridiana solare realizzata nel 1786 dagli astronomi di Brera. Un piccolo foro nella volta della navata lascia filtrare un raggio di luce che, al mezzogiorno solare, scivolerà con precisione millimetrica sul pavimento della Cattedrale, illuminando i segni zodiacali incisi in marmo e ottone. L’effetto sarà sorprendente: la chiesa si trasformerà in un enorme orologio di luce che celebrerà il passaggio dall’estate all’autunno.
Photo Credits: @Shutterstock