Il 7 settembre un’eclissi totale colorerà la Luna di rosso: a Milano il cielo urbano nasconde però i luoghi migliori per osservare la magia.

Il prossimo 7 settembre i cieli di tutta Italia saranno protagonisti di un evento raro e affascinante: un’eclissi totale di Luna che vestirà il nostro satellite di inedite tonalità ramate e rossastre, regalandoci lo spettacolo suggestivo della cosiddetta “Luna di Sangue”. Si tratta di un fenomeno astronomico che unirà scienza, mito e poesia celeste, in grado di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi. Vedere l’eclissi da Milano, però, non sarà semplice: l’inquinamento luminoso della metropoli e gli ostacoli dell’orizzonte urbano rappresentano una sfida. Eppure, con la giusta scelta di una location adatta, anche la città meneghina potrà trasformarsi in un osservatorio ideale per vivere un appuntamento con il cosmo davvero indimenticabile.

Photo Credits: Shutterstock