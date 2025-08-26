Milano non è solo moda e grattacieli: terrazze, parchi e osservatori svelano un lato romantico della città dove sognare guardando il cielo.

Milano viene spesso raccontata come la città del lavoro, della moda e dei grattacieli, ma sotto la sua frenesia nasconde anche un’anima romantica. Chi ama osservare il cielo può trovare, persino qui, luoghi che aprono finestre sull’universo e regalano emozioni inaspettate. Non occorre fuggire lontano dalla città: terrazze panoramiche, parchi urbani, planetari e osservatori nei dintorni offrono occasioni preziose per vivere la magia delle notti stellate. Tra superlune che illuminano l’intero capoluogo lombardo, eclissi che trasformano il cielo in uno spettacolo cromatico e sciami di meteore che lo attraversano con scie luminose, Milano dimostra che la meraviglia non sta solo nella sua creatività e nella sua architettura, ma anche nella capacità di fermarsi a guardare le stelle!

LEGGI ANCHE:– Eclissi totale di Luna a Milano il 7 settembre: i luoghi migliori per ammirare la ‘Luna di Sangue’

Photo Credits: Shutterstock