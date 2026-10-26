Dove raccogliere castagne vicino Milano? Ecco i boschi più suggestivi per una gita d’autunno tra foliage, sentieri e natura!

L’autunno è la stagione perfetta per lasciare il caos Milano e andare a caccia di castagne, tra boschi colorati, sentieri e piccoli borghi immersi nel foliage. A poca distanza dalla città si nascondono angoli verdi ideali per una gita fuori porta, anche in famiglia, nei quali perdersi per passeggiare tra gli alberi e, quando è possibile, raccogliere i frutti caduti a terra. Ma quali sono i luoghi più suggestivi da raggiungere e quali regole bisogna conoscere prima di partire?

Dove raccogliere castagne a meno di un’ora da Milano: i boschi dove cercarle

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A circa 45-60 minuti da Milano troviamo il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, in Brianza. Qui, tra colline, vigneti e sentieri panoramici, crescono numerosi castagni. Attenzione, però: molti terreni sono privati e la raccolta richiede il consenso dei proprietari.

LEGGI ANCHE: Foliage, vicino Milano c’è un paradiso di colori che in pochi conoscono: i luoghi segreti dove l’autunno sembra un dipinto

Il periodo migliore per la raccolta va generalmente da ottobre ai primi di novembre. Prima di partire, però, è fondamentale verificare autorizzazioni e restrizioni locali.

Altrettanto suggestivo è il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, raggiungibile in 40-60 minuti. Tra querce, pini e castagni si snoda il Sentiero delle Tracce, lungo circa 3,5 chilometri. Il regolamento del Parco prevede specifici limiti alla raccolta.

Per chi dispone di più tempo, ci sono altre tre destinazioni da scoprire, come ad esempio la Valle Imagna, nel Bergamasco. Dista circa un’ora e mezza dal capoluogo lombardo e offre castagneti, borghi e passeggiate suggestive.

Poi, in Val Brembana, soprattutto nei dintorni di San Pellegrino Terme, i boschi delle quote più basse ospitano ambienti favorevoli ai castagni.

Infine, la Valsassina, alle spalle di Lecco, regala itinerari tra prati e boschi, con partenza da Introbio, Primaluna e Cortenova.

Photo Credits: Shutterstock