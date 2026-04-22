Il Diavolo veste Prada torna al cinema il 29 aprile 2026: Milano protagonista. Ecco le location che potrai riconoscere sul grande schermo.

Il ritorno de Il diavolo veste Prada sul grande schermo riporta l’attenzione su una delle saghe più iconiche legate al mondo della moda: il film, diretto da David Frankel e con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway, arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026, portando sullo schermo una Milano più glamour che mai, pronta a essere riconosciuta scena dopo scena dagli spettatori più attenti. Ma quali sono le zone della città che potranno essere riviste e riconosciute sul grande schermo?

Il Diavolo veste Prada 2: Milano protagonista tra moda e cinema

Le riprese de Il diavolo veste Prada 2si sono svolte a Milano dal 6 al 18 ottobre 2025, inserendosi perfettamente nel calendario della moda internazionale. La città non è stata solo uno sfondo, ma un vero e proprio elemento narrativo, con tante scene ambientate nei luoghi più rappresentativi del lusso e del fashion system.

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Il cuore delle riprese è stato il Quadrilatero della Moda, con via Montenapoleone e le sue boutique trasformate in set a cielo aperto. Piazza Duomo è stata sorvolata da droni per riprese panoramiche, mentre tra Piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II sono state girate sequenze, anche notturne, capaci di esaltare l’atmosfera elegante e cinematografica della città.

Tra le location chiave figura Palazzo Parigi, utilizzato come base operativa del cast e luogo di alcune scene con protagoniste le star del film. Non sono mancati set più “insider”, come lo showroom di Riccardo Grassi, dove si sono svolte anche attività legate alle comparse.

Fondamentale il legame con la Milano Fashion Week: alcune scene sono state girate durante eventi reali, come la sfilata Dolce&Gabbana e la presentazione della collezione Brunello Cucinelli, mentre il quartiere Brera ha ospitato una sfilata fittizia della rivista Runway, elemento centrale della trama.

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