Milano si prepara a diventare un set da sogno: “Il Diavolo Veste Prada 2” cerca 2000 comparse per le riprese. Scopri dove e come candidarti!

Milano si trasforma in un set cinematografico esclusivo. Il celebre sequel Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà nella capitale italiana della moda e cerca circa 2000 comparse. Le riprese si svolgeranno tra il primo e il 16 ottobre, in parallelo alla Milano Fashion Week, per garantire scenari autentici e sofisticati.

Dove e quando si terranno i casting

Il primo appuntamento è fissato per martedì 16 settembre presso lo showroom RG (Riccardo Grassi) in via Piranesi 4, a Porta Vittoria

Chi può partecipare

Attenzione:non è un casting aperto a tutti. Per valorizzare il realismo del mondo fashion, la produzione cerca persone:

di almeno 30 anni;

già attive in settori come moda, design, comunicazione o eventi

I candidati dovranno rispettare un mood stilistico preciso. In caso di discrepanze rispetto al look richiesto, il reparto costumi sarà a disposizione per adattare l’aspetto. Se operi da tempo nel fashion, nel design o nella comunicazione e ti trovi a tuo agio davanti a una macchina da presa, potrebbe essere l’occasione perfetta per entrare nel magico dietro le quinte di un film attesissimo. Milano diventerà per un periodo il cuore pulsante della moda sul grande schermo.

Dove saranno girate le scene

Oltre alla location nel quartiere Brera, che ospiterà una grande sequenza con oltre 900 comparse, altre scene potrebbero essere girate in location eleganti del centro, fedele al contesto del film.

Foto: Shutterstock