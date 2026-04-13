Design Week 2026 a Milano: in Piazza Duomo arriva la “colazione-baratto”. Porti un oggetto e lo scambi con design iconico. Come partecipare?

Nel cuore di Milano, dal 20 al 26 aprile, va in scena la Design Week 2026, durante la quale assisteremo a qualcosa di veramente insolito: in Piazza Duomo non si compra e non si vende, ma si scambia, con una mitica “colazione-baratto”. Basta portare un oggetto qualsiasi – anche il più strano – che potrà trasformarsi in un pezzo iconico di design. Un evento aperto a tutti, che unisce creatività, sorpresa e partecipazione. Ma come funziona davvero e come ci si registra?

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La colazione-baratto che apre la Design Week 2026 a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La “colazione-baratto” si svolgerà il 20 aprile, dalle 7 alle 9 del mattino, come evento inaugurale della Milano Design Week 2026.

Ideata da Maurizio Cattelan insieme a Nicolas Ballario, la colazione trasformerà la piazza in un vero mercato relazionale: si porta un oggetto e lo si scambia direttamente con qualcun altro. Non conta il valore economico, ma quello simbolico, affettivo o semplicemente curioso. L’evento, accompagnato da musica dal vivo e colazione offerta, punta a ribaltare le logiche tradizionali del design e del consumo, mettendo al centro le persone e le storie degli oggetti.

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Partecipare è semplice: non ci saranno biglietti né procedure complesse, ma è richiesta una prenotazione preventiva. Una volta registrati, basterà presentarsi in piazza con un oggetto — eccentrico, iconico o personale — e lasciarsi coinvolgere nello scambio.

A rendere tutto ancora più interessante è la presenza di designer affermati come Maurizio Cattelan, che porteranno le proprie creazioni da barattare direttamente con il pubblico, senza filtri o esposizioni museali. La piazza si trasformerà così in uno spazio vivo, nel quale il design uscirà dalle gallerie e si metterà in gioco tra le mani delle persone, in un’esperienza unica e irripetibile.

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