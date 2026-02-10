Oggi, martedì 10 febbraio, si chiude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dello stadio di Cortina d’Ampezzo è il giorno delle medaglie: il programma si aprirà alle ore 14.05 con la finale per il bronzo, che vedrà protagonista l’Italia, mentre alle 18.05 Svezia e Stati Uniti si contenderanno l’oro olimpico.

A scendere sul ghiaccio per gli azzurri saranno Amos Mosaner e Stefania Constantini, chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata contro gli USA nel primo match della fase a eliminazione diretta. La coppia italiana affronterà la Gran Bretagna di Bruce Mouat e Jennifer Dodds, uscita sconfitta dalla semifinale contro la Svezia dei fratelli Isabella e Rasmus Wranå, dopo aver dominato il round robin.

Per Mosaner e Constantini l’obiettivo è chiaro: salire nuovamente sul podio olimpico. I due azzurri, Campioni Olimpici a Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, vogliono impreziosire il proprio palmarès con un’altra medaglia a cinque cerchi, ma servirà una prova solida e precisa contro una delle coppie più competitive del panorama internazionale.

Il match per il terzo posto promette grande equilibrio e spettacolo, con due squadre abituate ai palcoscenici che contano e capaci di colpi decisivi nei momenti chiave. L’Italia sogna di chiudere il torneo davanti al pubblico di casa con una nuova soddisfazione olimpica.

A che ora gioca l’Italia nel curling oggi alle Olimpiadi

Martedì 10 febbraio

Ore 14.05 – Italia vs Gran Bretagna, finale per il bronzo del curling doppio misto

Diretta tv su RaiSportHD

Curling: dove vedere Italia–Gran Bretagna in TV e streaming