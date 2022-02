Cosa gustare durante il Festival? I consigli di Giannasi dal 1967 e di God Save the food

Il Festival di Sanremo terrà milioni di persone incollate ai teleschermi e non c’è di meglio che seguire la competizione canora insieme al buon cibo. Cosa ordinare quindi durante le serate sanremesi?

Deliveroo ha chiesto dei suggerimenti a due top partner come Giannasi dal 1967 e God Save The Food a seconda di come si guarderà il Festival, se da soli, in coppia o in gruppo.

Giannasi dal 1967- grande e storico chiosco alimentare a Milano famoso per il pollo allo spiedo, i fritti, la polenta e il risotto da asporto – propone:

per single: mezzo pollo, doppio contorno di fritture (come mozzarelle e crocchette);

per coppia: un pollo fritto, un mondeghili e un erbazzone, patate al forno, una polentina;

per gruppo: un pollo, due porzioni di patate al forno, due porzioni di patatine fritte, olive, una polenta e torta di mela.



“La musica pop e la musica italiana sono i nostri generi preferiti” ha detto Paola Giannasi, titolare di Giannasi dal 1967. ”Abbiamo pensato a qualcosa di classico e al contempo sfizioso, adatto ad ogni situazione! Non poteva mancare quindi il nostro pollo accompagnato da un contorno di fritture per i single, dai classici mondeghili e dall’ erbazzone per le coppie, e da un mix di patate e polenta per chi invece si gusterà il Festival in famiglia o con amici”.

God Save the food propone:

per single: hummus, club sandwich e nuvola al cioccolato;

per coppia: pad thai, wok di branzino e cheesecake;

per gruppo: guacamole e nachos, chicken finger con patata e tiramisù.



“Amo il rock, il jazz e il blues. La musica è sempre presente nelle nostre cucine e spesso cantiamo anche le canzoni di Sanremo” ha detto Federico Bollito, titolare di Good Save the Food. “Le nostre proposte sono pensate per cercare di soddisfare le esigenze di tutti: gustose e confortevoli se si deciderà di guardare il festival da soli o in gruppo con piatti come il club sandwich, poco impegnativo e facile da gustare anche sul divano di casa, o il pollo finger con le patate, ideale da condividere se si è in gruppo. Mentre abbiamo pensato qualcosa di più stuzzicante ed elaborato per quanti guarderanno il festival in coppia, come il pad thai e la wok di branzino. Il tutto sempre accompagnato dai nostri squisiti dolci che non possono mai mancare”.

Deliveroo al Fantasanremo

Nei giorni del Festival, Deliveroo sarà inoltre presente durante alcuni live Instagram di Fantasanremo, il “fantacalcio” dedicato al Festival nato nel 2020 e arrivato quest’anno alla seconda e partecipatissima edizione. Anche Paolo Camilli, noto per i suoi sketch comici virali sui social, parteciperà a Fantasanremo e vedrà Deliveroo fargli compagnia durante alcune serate.